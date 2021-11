De Jonge: coronapas niet te sterk verbonden met CoronaCheck-app

Bij het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs zet de overheid niet te sterk in op het gebruik van de CoronaCheck-app, maar zijn er ook papieren alternatieven beschikbaar, zo stelt demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid. De minister reageerde op advies van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19, die adviseert over digitale ondersteuning bij de coronabestrijding.

In een advies stelt de begeleidingscommissie dat de coronapas te sterk is verbonden met de installatie van de CoronaCheck-app. Het coronatoegangsbewijs in de vorm van een qr-code is toegankelijk via de CoronaCheck-app, maar kan ook worden geprint. Veel mensen voelen zich nu mogelijk verplicht om de overheidsapp te installeren omdat er weinig analoge gebruikersvriendelijke alternatieven beschikbaar zijn, merkt de commissie op.

"De constatering van de commissie dat het coronatoegangsbewijs te sterk is verbonden met de installatie van een app, namelijk de CoronaCheck-app, deel ik niet", stelt De Jonge. Volgens de minister is er vanaf het begin ingezet op alternatieve routes voor mensen die de app niet willen of kunnen gebruiken. "Er zijn meerdere alternatieven beschikbaar waarbij geen smartphone en/of internet nodig zijn voor het aanmaken van een bewijs", merkt hij op.

Naast het printen van het coronatoegangsbewijs is het ook mogelijk om die aan te vragen. Inmiddels zijn er 558.000 papieren coronapassen aangevraagd, zowel telefonisch als via een papieren antwoordformulier. Eerder stelde ouderenbond ANBO dat er allerlei problemen waren met het telefonisch aanvragen van een papieren coronabewijs en het ministerie te weinig deed om dit te verhelpen.