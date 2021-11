Topman NSO Group vertrekt nadat VS spywareleverancier op zwarte lijst zet

De aankomende ceo van NSO Group is bij het bedrijf vertrokken nadat de Verenigde Staten de spywareleverancier op een zwarte lijst plaatsten. Isaac Benbenisti werd op 31 oktober aangewezen als de nieuwe ceo van het bedrijf. Nog voordat hij de functie heeft kunnen vervullen is Benbenisti opgestapt, meldt The Guardian.

De reden voor zijn vertrek is de beslissing van de Amerikaanse autoriteiten om NSO Group op een zwarte lijst te plaatsen, wat op 3 november plaatsvond. Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel heeft het bedrijf spyware ontwikkeld en geleverd aan buitenlandse overheden, die de tools gebruikten voor aanvallen op overheidsfunctionarissen, journalisten, zakenmensen, activisten, academici en ambassadepersoneel.

Via de Pegasus-spyware is het mogelijk om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid. Recentelijk meldde een collectief van mediaorganisaties en onderzoekers dat Pegasus wereldwijd is ingezet tegen activisten, journalisten en politici.

De spyware zou buitenlandse overheden ook in staat hebben gesteld om transnationale repressie uit te voeren, waarbij dissidenten, journalisten en activisten buiten de landsgrenzen van de overheid in kwestie het doelwit waren, aldus het Amerikaanse ministerie. "Een dergelijke werkwijze bedreigde de op regels gebaseerde internationale orde." Amerikaanse organisaties mogen geen producten leveren aan organisaties die op de lijst staan. Dit kan het lastiger voor Amerikaanse onderzoekers maken om het bedrijf informatie of technologie te verkopen, zoals zerodaylekken.

In een reactie stelde NSO Group dat de technologie die het levert de Amerikaanse nationale veiligheidsbelangen en -beleid ondersteunt door terrorisme en misdaad te voorkomen. Het bedrijf liet verder weten dat het zou proberen om de beslissing terug te laten draaien. De spywareleverancier wilde niet tegenover The Guardian op het vertrek van de aankomend ceo reageren.