Politie vindt werkplaats met 3d-printers voor het maken van vuurwapens

De politie heeft afgelopen woensdag een werkplaats aangetroffen met 3d-printers die onderdelen van vuurwapens aan het printen waren. Het is de eerste keer dat de Nederlandse politie een complete werkplaats aantreft met zoveel printers die voor het vervaardigen van vuurwapens worden gebruikt.

De werkplaats kwam in beeld na controle van een auto waarin een vuurwapen werd gevonden. Hierop werden de inzittenden aangehouden. In de woning van één van de verdachten werd de werkplaats aangetroffen. Naast de negen printers die onderdelen van vuurwapens aan het printen waren trof de politie ook tientallen al geprinte onderdelen aan.

Een team van de Landelijke Eenheid is op dit moment bezig met een onderzoek naar 3d-geprinte vuurwapens en hoe groot het probleem in Nederland is. Hierbij wordt met diverse partners samengewerkt. Volgend jaar zal het onderzoeksrapport verschijnen. De politie maakte deze video van de aangetroffen 3d-printers.