De Jonge, Grapperhaus en Van Huffelen genomineerd voor Big Brother Award

Door Van Huffelen te nomineren niet op grond van persoonlijke verantwoordelijkheid, maar op grond van ministeriële (achteraf-)verantwoordelijkheid, verzwakt de Big Brother Award-organisatie de kracht van haar eigen award. Beter was het geweest om sleutelfiguren in het proces dat leidde tot de Toeslagenaffaire (bijv. bewindslieden onder wiens verantwoordelijkheid het systeem destijds werd ingevoerd en geïmplementeerd, en enkele relevante topambtenaren), gezamenlijk, dus in combinatie met elkaar, te nomineren voor de Award.



Verder ben ik het eens met diegenen die vinden dat op zijn minst De Jonge en Grapperhaus allebei de BBA zouden moeten krijgen. En inderdaad, daarna samen met Rutte het gevang in. We moeten de term "oorlogsmisdadigers" aanvullen met de term "crisismisdadigers" voor diegenen die tijdens een crisis de mensenrechten zwaar schaden, met name zij die aan het roer staan. Overigens komen voor de benaming "crisismisdadiger" ook een heleboel collaborateurs in aanmerking die vanuit hoge functies als handlangers hebben gefunctioneerd bij het goedkeuren en invoeren van de discriminerende "coronapas" en het G2-beleid.



Realiteit is dat bijv. in Duitsland en de rest van Europa na WOII een heleboel hooggeplaatste collaborateurs ook niet werden vervolgd. G.W. Bush, Tony Blair, Donald Rumsfeld, Dick Cheney etc. zijn ook nooit vervolgd vanwege de Irak-oorlog. Dus we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat de hoge heren en dames elkaar in dit geval ook weer zullen gaan dekken en uit de wind houden, zolang er geen heel andere politieke partijen aan het bewind komen.