Google Chrome 96 laadt websites met https dns-record altijd via https

Google heeft vandaag Chrome 96 gelanceerd die websites met een https dns-record altijd via https zal laden. De nieuwe feature moet de privacy van gebruikers beschermen. "Dns for https" records, ook aangeduid als dns type 65, is een bij de IETF in ontwikkeling zijnde specificatie.

De specificatie zorgt onder andere voor "https binding", zodat websites standaard via https worden geladen. Google heeft ondersteuning van dergelijke records nu aan Chrome 96 toegevoegd. Volgens de release notes zijn er met deze versie geen kwetsbaarheden verholpen. Updaten naar Chrome 96.0.4664.45 zal op de meeste systemen automatisch gebeuren.