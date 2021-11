E-mailaccount gemeente Ede gekaapt via phishingmail en gebruikt voor phishing

Criminelen hebben door middel van een phishingmail de inloggegevens van een e-mailaccount van de gemeente Ede in handen gekregen en vervolgens gebruikt voor het versturen van "grote hoeveelheden" nieuwe phishingmails naar willekeurige e-mailadressen, zowel binnen als buiten de gemeente.

In de phishingmails, afkomstig van een @ede.nl e-mailadres, wordt gesteld dat de Outlook-mailbox van de ontvanger vol zit en moet worden bijgewerkt. Onderaan het bericht staat "IT Services Helpdesk". De gemeente heeft het overgenomen e-mailaccount inmiddels geblokkeerd en maatregelen genomen om te voorkomen dat dit nogmaals kan gebeuren. Wat die maatregelen precies inhouden is niet bekendgemaakt.

Op dit moment wordt de inbraak op het e-mailaccount onderzocht en is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "Het onderzoek laat vooralsnog zien dat de hacker gelukkig geen toegang heeft gehad of gekregen tot privacygevoelige bestanden. Maar een dergelijk incident bevestigt nog maar eens dat informatieveiligheid blijvend hoge prioriteit en aandacht vereist", zegt Hester Veltman, wethouder informatieveiligheid.