Wetsvoorstel voor aanpak telefoonspoofing in eerste kwartaal 2022 verwacht

Het wetsvoorstel dat telecomproviders verplicht om telefoonspoofing aan te pakken zal naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar via Internetconsultatie.nl worden aangeboden. Oorspronkelijk was het plan dat het wetsvoorstel in het derde kwartaal van dit jaar zou verschijnen. Dat laat demissionair minister Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Bij telefoonspoofing krijgt de persoon die wordt gebeld een ander telefoonnummer te zien dan het werkelijke nummer van de beller. Hier wordt onder andere misbruik van gemaakt bij bankhelpdeskfraude. Hierbij bellen oplichters mensen op en doen zich voor als bankmedewerker. Daarbij zorgen ze ervoor dat bij het slachtoffer het telefoonnummer van de bank wordt getoond. Vervolgens wordt het slachtoffer misleid om een groot geld bedrag naar een rekening van de bank over te maken. In werkelijkheid gaat het om een rekening van een katvanger.

In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de schade door bankhelpdeskfraude 16,5 miljoen euro, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het kabinet wil de Telecommunicatiewet gaan aanpassen met aanvullende maatregelen tegen phishing, onder meer door een effectievere werking van het spoofingverbod. De regels voor nummerdoorgifte, de afzenderinformatie van een oproep of bericht, zullen daarbij worden aangepast. Ook zullen er regels voor alfanumerieke informatie gaan gelden.

"De ambitie is om de keten van signaleren, melden en aangifte te verbeteren. Onder deze actielijn wordt in aanvulling op bestaande preventieve en repressieve maatregelen in kaart gebracht wat nog meer mogelijk is binnen de bestaande wettelijke kaders, zoals de uitvoering van het spoofingverbod", laat Grapperhaus weten. Het gaat dan specifiek om het spoofingverbod in de Telecommunicatiewet aan te scherpen. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, alsmede "flankerende maatregelen" om online fraude tegen te gaan, zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 gereed zijn voor internetconsultatie, aldus de minister. Dan kunnen publiek en organisaties op het voorstel reageren.