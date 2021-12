RIVM waarschuwt voor malafide e-mail over aanvragen van corona-sneltest

Het RIVM waarschuwt internetgebruikers voor een malafide e-mail die uit naam van de organisatie wordt verstuurd en het aanvragen van een corona-sneltest als onderwerp heeft. Volgens het bericht heeft een aantal mensen in de buurt van de ontvanger zich op corona laten testen en is positief getest. Om verdere verspreiding te voorkomen wordt de ontvanger gevraagd een kosteloze corona-sneltest aan te vragen.

De link in de e-mail wijst naar een website die om bankgegevens vraagt, zo laat het RIVM weten. De organisatie stelt dat het geen berichten verstuurt over (mogelijke) besmettingen in de buurt en nooit zal vragen om bankgegevens. Het RIVM roept mensen op die het bericht hebben ontvangen om de links niet te openen, het genoemde telefoonnummer niet te bellen en de e-mail direct te verwijderen.