SP wil opheldering over gebruik coronapandemie voor invoering digitaal id-bewijs

De SP heeft demissionair ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over zorgen van wetenschappers dat de coronapandemie door bedrijven en politici wordt gebruikt of misbruikt om een digitale identiteitskaart in te voeren.

Follow The Money kwam vorige week met een artikel dat grote techbedrijven en overheden de komst van een nieuwe, digitale identiteit voor iedereen promoten en daarbij meeliften op de coronacrisis. Experts waarschuwen daarbij voor vergaande gevolgen. Zo vreest hoogleraar privacy en identiteit Bart Jacobs van de Radboud Universiteit voor "het einde van vrijheid zoals we die kennen" als politici de verkeerde keuzes maken. Volgens Jacobs zit achter de lobby voor digitale datavergaring "een agenda van surveillance waartegen we ons moeten verzetten".

Aanleiding voor SP-Kamerlid Leijten om opheldering te vragen. "Kunt u ingaan op de zorgen van wetenschappers dat de coronapandemie door bedrijven en politici wordt gebruikt of misbruikt om een digitale identiteitskaart(ID) in te voeren? Kunt u uw antwoord toelichten?", vraagt ze aan Ollongren en Grapperhaus. De bewindslieden moeten ook laten weten hoeveel lobbycontacten er zijn geweest tussen de overheid en het platform ID2020.

Denktank ID2020 schreef al in 2018 hoe een vaccinatiecampagne in Bangladesh als ‘toegangsdeur’ voor een digitale identiteit kan dienen. "Vaccinatie biedt een grote kans om digitale identiteit op te schalen", aldus de organisatie. "Vaccinatie biedt een geweldige kans om kinderen vroeg in het leven van een duurzame, draagbare en veilige identiteit te voorzien, waarmee toegang tot allerlei sociale diensten mogelijk wordt."

"In hoeverre vindt u het ethisch verantwoord dat bedrijven of beleidsmakers een gezondheidscrisis gebruiken om een digitale identiteit aan te prijzen, waardoor zij meer winst kunnen maken of meer invloed kunnen vergaren door dataverzameling", vraagt Leijten verder. Ze wil daarnaast een reflectie van Ollongren en Grapperhaus op de wenselijkheid van de invloed van onder andere Microsoft, maar ook andere multinationals of big techbedrijven, in de oproep aan overheden tot het ontwikkelen van een zogenoemde coronapas. De ministers hebben drie weken om op de vragen te reageren.