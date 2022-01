Veertig maanden cel voor stelen van 100.000 euro via phishing

Een twintigjarige man die minstens 100.000 euro door middel van phishing, WhatsAppfraude en bankhelpdeskfraude wist te stelen en hiervoor Excel-lijsten met persoonsgegevens en zijn zusjes en vriendin gebruikte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden. Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald.

De verdachte en zijn medeverdachten benaderden slachtoffers via WhatsApp, waarbij ze zich voordeden als familie en om geld vroegen. Ook verstuurden ze phishingmails en belden slachtoffers waarbij ze zich voordeden als bankmedewerkers die hen dringend adviseerden hun geld op een andere rekening in veiligheid te brengen. Voor het selecteren van slachtoffers werd er gebruikgemaakt van Excel-lijsten met persoonsgegevens die de verdachte had gekocht. De voorkeur ging daarbij uit naar oudere mensen.

De man vervulde volgens de rechter een organiserende rol. Hij regelde betaalfraudepanels en leads en instrueerde zijn twee jongere zusjes en zijn vriendin. Met zijn vriendin besprak hij hoe zij zich moest gedragen om als bankmedewerker betrouwbaar over te komen. In een aantal gevallen kon er alleen worden bewezen dat er een poging tot oplichting was. "Met alleen al de dertien bewezen verklaarde gevallen waarin sprake is van een voltooide oplichting, is daarmee in totaal een bedrag van om en nabij de 100.000 euro gemoeid geweest", aldus de rechter.

Die stelde dat financieel gewin bij de verdachte voorop stond. "Treffend zijn de foto’s waarop de verdachte vrolijk lachend is te zien met dikke bundels buitgemaakt geld. De verdachten richtten zich bij voorkeur op oudere mensen, die in het algemeen minder thuis zijn in het digitale (betalings)verkeer." Volgens de rechter was het een bewuste keuze om oudere mensen te benaderen in de verwachting dat deze minder bedacht zouden zijn op geraffineerde oplichtingsmethoden.

"De verdachte en zijn medeverdachten gingen gewetenloos te werk. In het hele dossier heeft de rechtbank geen blijk van consideratie met de slachtoffers kunnen bespeuren", staat in het vonnis. De rechtbank vond gezien de ernst van de feiten een gevangenisstraf van veertig maanden passend. Deze straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Daarnaast moet de verdachte de schade van zijn slachtoffers vergoeden.