Van Huffelen wordt verantwoordelijk voor digitale veiligheid overheid

Staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering wordt verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van de overheid. Ook gaat ze zich bezighouden met de informatiesamenleving, open data, de Nederlandse digitaliseringsstrategie, transparantie en normering van algoritmes en identiteitszaken, zoals het paspoort en de identiteitskaart. Tevens zal DigiD-beheerder Logius onder Van Huffelen vallen, zo blijkt uit het vandaag verschenen takenpakket.

Het is voor het eerst dat een Nederlands kabinet een staatssecretaris voor Digitalisering heeft. Van Huffelen was de afgelopen twee jaar staatssecretaris van Financiën met als portefeuille toeslagen en douane en hield zich onder andere bezig met de afhandeling van de Toeslagenaffaire. Voordat ze toetrad tot het kabinet was ze onder meer algemeen directeur van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf in Amsterdam, senator voor D66, wethouder Duurzaamheid in Rotterdam en voorzitter van kunstcentrum De Appel in Amsterdam.

In het vorige maand gepresenteerde coalitieakkoord staat een aparte paragraaf over digitalisering. Het is voor het eerst dat het onderwerp een apart hoofdstuk in een regeerakkoord krijgt. "De strijd tegen cybercriminaliteit wordt geïntensiveerd. Gegevensuitwisseling gaat altijd gepaard met adequaat toezicht en de juiste waarborgen, zoals doelbinding en proportionaliteit, welke worden verankerd in de wet", aldus D66 in een samenvatting van het regeerakkoord.

"We beschermen onze digitale grondrechten door te investeren in de Autoriteit Persoonsgegevens. Een Algoritmewaakhond gaat algoritmes controleren op discriminatie, willekeur en transparantie", zo laat de partij verder weten. Die voegt toe dat techreuzen verantwoordelijk worden gehouden om desinformatie en haat zaaien actief tegen te gaan en dat hun markt- en datamacht Europees zal worden aangepakt.