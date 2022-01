IPhones tientallen journalisten El Salvador besmet met Pegasus-spyware

De iPhones van tientallen journalisten in El Salvador zijn tussen juli 2020 en november 2021 met de Pegasus-spyware besmet geraakt, waardoor ze konden worden bespioneerd, zo stellen onderzoekers van Citizen Lab en blijkt uit meldingen die Apple verstuurde. Daarnaast zijn de bevindingen van Citizen Lab gecontroleerd door het securitylab van Amnesty International.

Citizen Lab is onderdeel van de universiteit van Toronto en doet onderzoek naar het gebruik van politieke macht in cyberspace. Ook doet het veel onderzoek naar het gebruik van spyware tegen activisten, journalisten en dissidenten. Onderzoekers van het Lab ontdekte 37 iPhones van 35 journalisten en NGO-medewerkers die geïnfecteerd waren.

De journalisten werken voor verschillende kranten. Op het moment van de aanvallen werd er door deze kranten en NGO's bericht over gevoelige zaken waar de regering van El Salvador bij betrokken was. Uit analyse van Citizen Lab blijkt dat er twee zogeheten zero-click exploits tegen de doelwitten zijn ingezet. Hierbij is er geen enkele interactie van slachtoffers vereist om met de Pegasus-spyware besmet te raken.

Alleen het versturen van een speciaal geprepareerd iMessage-bericht is voldoende voor de aanvallers. Die kregen vervolgens via de Pegasus-spyware toegang tot de microfoon en camera van hun slachtoffers. Ook konden ze gesprekken en communicatie via allerlei chatapps afluisteren en onderscheppen. Tevens was het mogelijk om de locatie van slachtoffers te achterhalen.

Naast het gebruik van de zero-click exploits werden er ook sms-berichten met een malafide link verstuurd. Zodra slachtoffers op deze linkt klikten raakte hun iPhone ook besmet met de Pegasus-spyware. Afgelopen november besloot Apple om slachtoffers van de Pegasus-spyware te waarschuwen. Meerdere slachtoffers die Citizen Lab identificeerde ontvingen ook een waarschuwing van Apple.

"Al jaren waarschuwen onderzoekers en de burgermaatschappij dat de slecht gereguleerde surveillancemarkt tot grootschalige mensenrechtenschendingen en ander misbruik leidt. Het geval van El Salvador is een schoolvoorbeeld hiervan", concluderen de onderzoekers. Die voegen toe dat er sprake is van een bekend patroon waarbij autoritaire regimes geavanceerde technologie inzetten om een essentieel onderdeel van een democratische samenleving te frustreren en te beïnvloeden.