Apple moet ACM vijf miljoen euro betalen wegens voorwaarden App Store

Apple moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een dwangsom van vijf miljoen euro betalen wegens de onredelijke voorwaarden in de App Store die gelden voor datingapp-aanbieders. De Nederlandse toezichthouder oordeelde eerder dat aanbieders van datingapps naast het betaalsysteem van Apple in de App Store ook gebruik moeten kunnen maken van andere betaalsystemen. Daarbij moeten datingapp-aanbieders de mogelijkheid krijgen om in hun app te verwijzen naar betaalmogelijkheden buiten de app.

De ACM eiste vorig jaar augustus dat Apple de voorwaarden zou aanpassen. Apple liet op 15 januari aan de ACM weten dat ze het beleid voor datingapps in de App Store heeft gewijzigd. Uit onderzoek van de Nederlandse toezichthouder blijkt dat Apple nog steeds niet voldoet aan de eisen over betaalsystemen bij datingapp-aanbieders die de ACM stelt. De belangrijkste is dat Apple haar voorwaarden niet heeft aangepast waardoor de datingapp-aanbieders nog steeds geen gebruik kunnen maken van andere betaalsystemen.

Daarnaast werpt Apple een aantal drempels op voor datingapp-aanbieders om gebruik te maken van een ander betaalsysteem. Ook dat is in strijd met de eisen van de ACM. Zo lijkt het er bijvoorbeeld op dat Apple de app-aanbieders verplicht om een keuze te maken; óf een verwijzing naar betaalmogelijkheden buiten de app óf een alternatief betaalsysteem. Dat mag niet. Beide opties moeten gebruikt kunnen worden.

De ACM had Apple een last onder dwangsom opgelegd om de aanpassingen per 15 januari door te voeren. Doordat niet is gedaan is Apple vanaf nu de eerste dwangsom van vijf miljoen euro verschuldigd aan de ACM. Elke week dat Apple het beleid niet aanpast moet het Amerikaanse techbedrijf een dwangsom van vijf miljoen euro betalen tot een maximum van vijftig miljoen euro.

"Sommige appaanbieders zijn afhankelijk van Apple's App Store en Apple maakt daar misbruik van. Apple heeft door haar machtspositie speciale verantwoordelijkheden. Daarom moet Apple ook de belangen van appaanbieders serieus nemen en met redelijke voorwaarden werken. Dat dwingen we nu af. Het beschermen van mensen en bedrijven tegen misbruik van marktmacht in de digitale economie behoort tot één van onze belangrijkste taken", zo liet ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep eerder weten.