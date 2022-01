Onderzoek: Tor Browser vooral gebruikt voor persoonlijke privacy

De meeste gebruikers van Tor Browser kiezen de browser voor het beschermen van hun persoonlijke privacy, zo blijkt uit onderzoek onder meer dan vijftigduizend gebruikers dat door het Tor Project werd uitgevoerd. Via Tor Browser maken gebruikers verbinding met het Tor-netwerk, dat hun ip-adres afschermt en andere privacybeschermende technieken toepast. Via de browser is het ook mogelijk om gecensureerde websites te bezoeken.

Het Tor Project, dat Tor Browser en het Tor-netwerk onderhoudt, wilde meer weten over hoe mensen de browser gebruiken en voor welke redenen. 81 procent van de deelnemers aan het onderzoek liet weten Tor Browser te gebruiken voor het beschermen van de persoonlijke privacy. Ideologische redenen volgen op een tweede plek (37 procent), gevolgd door het omzeilen van censuur (27 procent).

Een kleine minderheid van de gebruikers, zo'n elf procent, gebruikt de browser elke dag. Zo'n 23 procent start Tor Browser tenminste één keer per dag. Een zelfde percentage doet dit minstens één keer per week. Een andere 23 procent start Tor Browser zeer zelden. Verder blijkt dat Tor Browser voor Android vaker wordt gebruikt dan Tor Browser voor Desktop.

Om de privacy van gebruikers te beschermen loopt het verkeer van Tor-gebruikers over meerdere servers. Deze servers zijn afkomstig van vrijwilligers die het netwerk ondersteunen. Een veel gehoorde klacht is dat het Tor-netwerk traag is. Naast de soms trage snelheid is het ook het blokkeren van Tor Browser door websites een grote ergernis onder gebruikers. Het Tor Project heeft eerder al aangegeven dat het meer wil doen om de snelheid van het netwerk te verbeteren.