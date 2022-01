Microsoft: Windows moet minstens 8 uur online zijn om te kunnen updaten

Ik heb een "oude laptop" voor sommige dingen die alleen met Windows werken, en ik kan zeggen dat ze gelijk hebben. Het is werkelijk waar niet te bevatten, deze wereld waar we in leven. Waar is simpelheid gebleven?



Waar zijn de updates die alleen tekst georiënteerd zijn en je zelf moet compileren? Waarom zijn alle operating systems zo ontiegelijk groot? Wat was er mis met Windows XP ? (behalve dat het niet veilig was natuurlijk, maar die bugs hebben ze er nu nog steeds niet uitgehaald)