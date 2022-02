BSA pleit voor aanpassen van voorstel nieuwe Europese datawet

De Europese Commissie presenteerde gisteren de Data Act, een nieuwe verordening die gebruikers meer controle over hun data moet geven en onder andere clouddiensten verplicht om data uitwisselbaar te maken. Als het aan BSA The Software Alliance ligt wordt het voorstel op bepaalde onderdelen aangepast. De organisatie houdt zich bezig met de bestrijding van het gebruik van illegale software.

Volgens Thomas Boué van de BSA vereist het EU-voorstel enige "finetuning", waarbij het de BSA specifiek is te doen om de impact die de Data Act op haar klanten heeft. Door het voorstel moeten gebruikers en bedrijven de data die ze bij het gebruik van een product of dienst genereren zelf kunnen gebruiken of aan een derde partij geven. Verder moet de wetgeving ervoor zorgen dat eventueel gebruik van private data door de publieke sector zo wordt georganiseerd dat de belangen, verplichtingen en rechten van alle betrokkenen worden gerespecteerd.

"We vinden dat organisaties die de data hebben, dat wil zeggen de klanten van bij BSA aangesloten bedrijven, volledige controle moeten hebben of ze data delen, met wie en onder welke voorwaarden. Het verplichten van organisaties in de EU om de data die ze bezitten te delen, of te beperken die data met derde landen te delen, zal Europese bedrijven niet alleen beperken bij het plukken van de vruchten van de digitale transitie, maar hen ook beperken bij het innoveren en concurreren in de wereldwijde markt", aldus Boué.

In een eerdere reactie op het voorstel stelde de BSA dat BSA-leden vaak als dataverwerker optreden voor de data die hun klanten bezitten en dat BSA-leden niet gedwongen zouden moeten worden om klantdata met publieke autoriteiten te delen. Ook het plan om clouddiensten te verplichten dat data uitwisselbaar wordt, zodat klanten eenvoudig kunnen overstappen, baart de BSA zorgen. Dit zou keuze voor klanten beperken en innovatie belemmeren, zo claimt de organisatie.

De BSA stelt dat het graag met beleidsmakers om de tafel gaat zitten om de Europese digitale economie op een "verantwoorde manier" te laten groeien, waaronder het eenvoudiger maken voor organisaties om data vrijwillig te delen en het "ontkrachten van mythes" over overheden in derde landen die toegang tot niet-persoonlijke data hebben en ervoor zorgen dat de nieuwe regels consistent zijn met EU-handelstoezeggingen.