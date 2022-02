Commissie wil weten hoeveel geld direct stoppen met CoronaMelder oplevert

De vaste commissie voor Volksgezondheid heeft minister Kuipers van Volksgezondheid gevraagd hoeveel geld er wordt bespaard als er per direct met de CoronaMelder-app wordt gestopt. Vorige maand meldde Kuipers dat de overheid geen nieuwe corona-apps aan het ontwikkelen is en op dit moment het beheer van de apps centraal staat en wellicht ooit het uitfaseren ervan.

"De ontwikkeling van digitale ondersteuningsmiddelen bevindt zich op dit moment in een andere fase. De focus verschuift naar doorontwikkeling, borging en in beheer nemen van de instrumenten die tot op heden gerealiseerd zijn", schreef de minister vorige week in een brief aan de Tweede Kamer. Onlangs meldde Security.NL dat Kuipers ruim 29 miljoen euro extra wil voor het beheer en de doorontwikkeling van corona-apps.

Dat leidde al tot Kamervragen en nu heeft ook de vaste commissie voor Volksgezondheid om opheldering gevraagd. "Hoeveel geld (of hoeveel procent van de 29,4 miljoen euro) wordt in 2022 bespaard als per direct de CoronaMelder zou stoppen? In welke mate wordt deze nog gebruikt?", zo vraagt de commissie.

Onlangs meldde minister Kuipers dat sinds de landelijke introductie van CoronaMelder in oktober 2020 zo'n 5,8 miljoen mensen CoronaMelder hebben gedownload. Ruim 2,4 miljoen mensen gebruikt de app actief.