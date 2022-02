Kabinet positief over verlenging van coronareispas tot 30 juni 2023

De verlenging van de verordening brengt met zich mee dat de infrastructuur die nodig is om de coronareispas te kunnen uitgeven in stand moet worden gehouden. Deze infrastructuur is in de kern dezelfde als die nodig is voor het kunnen uitgeven van een nationaal coronatoegangsbewijs, dat onder andere via de CoronaCheck-app kan worden getoond.

"In de kern"?Dit is een mooi excuus om het averrechts werkende (onnodige ernstig zieken en doden vóór Omikron) in "de gereedschapskist" te houden (naast de huidige onzinnige inzet).