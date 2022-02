Minister Yesilgöz: verbod chatapp Telegram op dit moment stap te ver

Een verbod van versleutelde chatapp Telegram, zoals in Duitsland wordt overwogen, is voor minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid "in ieder geval op dit moment" een stap te ver. De minister zegt zich zorgen te maken over het gebruik van Telegram en andere online diensten voor het verspreiden van extremistische uitingen. Iets waar ze naar eigen zeggen niet alleen in staat.

"Met mijn collega’s in diverse andere EU-landen deel ik de zorgen over het gebruik van Telegram en andere online-diensten voor het verspreiden van extremistische uitingen. Recent heeft de minister van Binnenlandse Zaken van Duitsland een discussie aangezwengeld over het verbieden van Telegram. Voor mij is een dergelijk verbod – in ieder geval op dit moment – een stap te ver", reageert de minister op Kamervragen van het CDA. De partij vroeg de minister hoe andere landen optreden tegen het gebruik van Telegram door criminelen en extremisten.

Volgens Yesilgöz heeft het optreden tegen it-bedrijven als Telegram vooral zin in Europees verband. "Zo kunnen op Europees niveau bepaalde diensten onder de werking van de Verordening Terroristische Online Inhoud worden gebracht die regels stelt om verspreiding van terroristische content tegen te gaan door onder andere het uitvaardigen van verwijderbevelen."

De minister voegt toe dat ook het EU-internetforum, waarin ook Telegram deelneemt, een podium biedt voor overheden om met techbedrijven in gesprek te komen en vrijwillig samen te werken in de aanpak van extremistische en terroristische content op internet. Onlangs stelde de Duitse minister Nancy Faeser van Binnenlandse Zaken dat Apple en Google Telegram uit hun appstores zouden moeten verwijderen.