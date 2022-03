VS verplicht overheidsinstanties om Firefox voor 21 maart te updaten

Alle federale Amerikaanse overheidsinstanties moeten hun installaties van Mozilla Firefox voor 21 maart hebben geüpdatet, zo heeft het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het ministerie van Homeland Security bepaald. Aanleiding is twee actief aangevallen zerodaylekken in de browser waarvoor Mozilla beveiligingsupdates heeft uitgebracht.

Het CISA houdt een lijst bij van actief aangevallen kwetsbaarheden en stelt vervolgens deadlines wanneer federale overheidsinstanties de update voor het betreffende probleem moeten installeren. De lijst wordt geregeld met nieuw aangevallen beveiligingslekken uitgebreid. De nieuwste toevoeging bestaat uit elf kwetsbaarheden. Het grootste deel daarvan is al jaren oud en alleen de Firefox-kwetsbaarheden zijn nieuw.

Mozilla Firefox is voor zover bekend zelden doelwit van zeroday-aanvallen. De browser komt in totaal zes keer op de CISA-lijst voor. Het gaat daarbij om zerodaylekken uit 2013, 2019, 2020 (2) en 2022 (2). Google Chrome is 22 keer in het overzicht te vinden. Het CISA wil dat de Firefox-kwetsbaarheden voor 21 maart zijn gepatcht. Overheidsinstanties die dit niet doen zijn in overtreding van een "Binding Operational Directive".