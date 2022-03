Openbaar Ministerie legt via webcrawler verzameld bewijs voor aan rechter

Het Openbaar Ministerie heeft in een zaak tegen een 28-jarige man uit Kampen bewijs aan de rechter voorgelegd dat via een webcrawler is verkregen. De man wordt verdacht van het laten werken van een destijds zestienjarig meisje in de prostitutie. In deze strafzaak werd bewijs gebruikt dat is verzameld door middel van webcrawling. Hierbij worden door de politie geautomatiseerd seksadvertenties met signalen van mensenhandel veiliggesteld van het internet.

"Door de webcrawler zijn drie seksadvertenties aangetroffen die door verdachte zouden zijn aangemaakt, met daarop een aantal erotische foto’s die door verdachte zouden zijn genomen", aldus de officier van justitie. "Het gaat om zogenaamde 'vluchtige gegevens', die niet naar boven kwamen bij bevraging van de beheerder van de internetpagina, maar wel via de webcrawler." De seksadvertenties zijn als bewijs aan het dossier toegevoegd.

Vorig jaar juni nam de Tweede Kamer een motie aan van Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Attje Kuiken (Partij van de Arbeid) waarin de regering werd verzocht 'de brede invoering van de webcrawler om mensenhandel op te sporen, niet langer uit te stellen'. Eerder beval de Nationaal Rapporteur Mensenhandel de minister van Justitie en Veiligheid dat de politie van een webcrawler gebruik moest gaan maken (pdf).

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank Zwolle gevraagd zich uit te laten over de juridische basis van het toepassen van webcrawling en de rechtmatigheid van het verkregen bewijs.