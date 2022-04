ABN Amro stopt ondersteuning van mobiel bankieren-app op Android 7.0

ABN Amro is de ondersteuning gestopt van de mobiel bankieren-app op Android 7.0, wat tot klachten van klanten leidt. Vanaf 4 april werkt de mobiel bankieren-app alleen nog op Androidtoestellen met Android 8.0 of hoger. "Het is belangrijk dat uw toestel veilig is én blijft. Daarom geven Apple en Android meerdere keren per jaar beveiligingsupdates uit. Deze kunt u zelf installeren en beschermen uw toestel. Dit gebeurt automatisch als u uw Apple iOS-versie of Android-versie bijwerkt", aldus de bank op de eigen website. Google lanceerde Android 7 op 22 augustus 2016 en is de support eind 2020 gestopt.

ABN Amro benadrukt dat toestellen die geen beveiligingsupdates meer krijgen niet goed beschermd zijn. "Wij vinden het niet veilig genoeg als u de ABN Amro-app op een toestel gebruikt dat deze bescherming niet meer krijgt", aldus de bank. Iets wat voor klanten als een onplezierige verrassing komt. "Vanaf vandaag Android 8 nodig om in te loggen terwijl mijn Samsung s6 dat nog niet kan. Wat nu ABN?", vraagt een klant. "De app wordt niet meer ondersteund op mijn tablet vanwege de Androidversie. Jammer ik moet elk jaar meer betalen voor bankzaken en nu moet ik ook nog een nieuwe tablet kopen", laat een andere klant weten.

"Ik vind dat het heel lang duurt,en vind het raar dat je de betaal-app niet meer kunt gebruiken als je versie 8 niet hebt en ook niet kunt krijgen op je telefoon", reageert een andere klant. "Balen dat jouw telefoon geen Android 8 of hoger ondersteunt. Deze versies zijn nodig, omdat hiervoor nog veiligheidsupdates worden gedaan. De oudere versies krijgen deze updates niet. We kunnen de veiligheid van onze app dan niet garanderen", reageert de bank.

ABN Amro adviseert klanten bij de aanschaf van een nieuw of tweedehandstoestel met de ondersteunde versie rekening te houden. Zo wordt geadviseerd om minimaal een Androidtoestel met Android 10 of een iOS-toestel met iOS 14 te kiezen. "Is uw toestel te oud voor de app? Dan kunt u uw bankzaken regelen via Internet Bankieren. Inloggen kan op al onze webpagina’s, ook op uw tablet of mobiel", geeft de bank als advies aan klanten met een niet meer ondersteund toestel.