Jaap van Dissel gebuikte privémail voor communicatie over coronabeleid

OMT-voorzitter Jaap van Dissel gebruikte zijn eigen Gmail-adres om met bewindspersonen, OMT-leden en RIVM-collega's over het coronabeleid te communiceren. Van Dissel laat tegenover de Volkskrant weten dat gezien de grote hoeveelheden e-mail die hij ontving dit zijn werk eenvoudiger maakte. Een woordvoerder van het RIVM stelt verder dat de RIVM-systemen 'niet altijd even bruikbaar' waren en het soms lang kon duren om in te loggen en het versturen van grote bestanden lastig was.

Het RIVM werd aan het begin van de coronacrisis nog gewaarschuwd om geen vertrouwelijke informatie via privémail te versturen. "‘Er is een verhoogde dreiging van ongenode gasten geconstateerd", staat in een mail van 7 april 2020 die naar tientallen medewerkers werd verstuurd. "Ook digitaal is de alertheid verhoogd vanwege pogingen in te breken. Let dus zelf ook op met vertrouwelijke informatie. Nooit via privémail, uitsluitend achter de firewall", aldus documenten die via een WoB-verzoek openbaar zijn geworden.

Volgens het RIVM heeft Van Dissel nooit zijn privémail gebruikte om vertrouwelijke stukken te versturen. Verschillende bijlagen in de mail van Van Dissel zijn bij WoB-verzoeken als te vertrouwelijk bestempeld om vrij te geven, aldus de Volkskrant. Onlangs werd bekend dat minister De Jonge zijn privémail voor werkgerelateerde communicatie gebruikte en hier pas recentelijk mee is gestopt.

Na het debat dat in de Tweede Kamer hierover plaatsvond is Van Dissel gestopt met het gebruik van zijn privémail. "De discussie rondom het gebruik van een privémailadres door Hugo de Jonge heeft Jaap doen besluiten geen gebruik meer te maken van zijn privémail", aldus het RIVM. De e-mails die de OMT-voorzitter verstuurde zouden "in principe" via een WoB-verzoek zijn op te vragen, omdat altijd andere RIVM-adressen in de cc stonden, laat het RIVM verder weten.