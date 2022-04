VS waarschuwt opnieuw voor actief misbruik van lek in Windows Print Spooler

De Amerikaanse overheid heeft opnieuw gewaarschuwd voor een kwetsbaarheid in de Windows Print Spooler waar aanvallers actief misbruik van maken. Eind maart werd een zelfde waarschuwing voor een ander beveiligingslek in het Windowsonderdeel gegeven. De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2022-22718, bevindt zich in de Windows Print Spooler en maakt het mogelijk voor een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft om zijn rechten te verhogen.

Het beveiligingslek alleen is niet voldoende om een systeem over te nemen. Microsoft rolde op 8 februari een update voor het probleem uit en meldde toen dat er geen misbruik van werd gemaakt. Dat is inmiddels veranderd, aldus het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Kwetsbaarheden in de Windows Print Spooler zijn in het verleden vaker gebruikt bij aanvallen. Een ander lek in de Print Spooler waarvoor op 8 februari een patch verscheen, CVE-2022-21999, werd eerder al bij aanvallen ingezet.

Het CISA houdt een lijst bij van actief aangevallen kwetsbaarheden en stelt vervolgens deadlines wanneer federale overheidsinstanties de update voor het betreffende probleem moeten installeren. De lijst, die inzicht geeft in kwetsbaarheden waarvan aanvallers misbruik maken, wordt geregeld met nieuw aangevallen beveiligingslekken uitgebreid. In het geval van CVE-2022-22718 moeten Amerikaanse overheidsinstanties deze kwetsbaarheid voor 10 mei in hun systemen hebben verholpen.