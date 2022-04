Minister ziet niets in strengere controle van hostingbedrijven door politie

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid ziet niets in een strengere controle van hostingproviders door politie zoals de VVD had gevraagd. Dat laat de minister weten op Kamervragen van VVD-Kamerleden Rajkowski en Brekelmans naar aanleiding van de rol die in Nederland gehuurde servers spelen bij het uitvoeren van ddos-aanvallen.

Rajkowski en Brekelmans wilden van de minister weten of hostingbedrijven verplicht zijn om hun klanten te screenen en welke rol de politie speelt in het screenen van klanten van hostingbedrijven. "Het screenen van klanten door hostingproviders is geen wettelijke verplichting. Het gaat hier om private bedrijven, waarop in Nederland contractvrijheid van toepassing is. Zij mogen in beginsel zelf bepalen wie hun klanten zijn", antwoordt de minister.

Daarnaast heeft de politie geen wettelijke bevoegdheden om klanten van hostingproviders te screenen en is het screenen van klanten een toezichtstaak die niet bij de politie thuishoort, voegt Yesilgöz toe. "Bij vermoedens van illegale activiteiten op een server kan bij een hostingprovider een verzoek worden gedaan voor een vrijwillige notice-and-takedown. Indien de hoster daar geen gehoor aan geeft, kan de officier van justitie ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten een dienstverlener bevelen gegevens ontoegankelijk te maken."

Eerder riep de VVD al op tot de aanpak van malafide resellers die servers van Nederlandse hostingbedrijven doorverhuren aan criminelen. Wederom vragen Rajkowski en Brekelmans hiernaar en willen van Yesilgöz weten wat zij hieraan gaat doen en welke mogelijkheden hostingbedrijven en politie hebben om gegevens over resellers op te vragen.

"Bent u het met de VVD-fractie eens dat het zeer zorgelijk is dat onze uitstekende digitale infrastructuur wordt misbruikt door landen als Rusland om cyberaanvallen uit te voeren op Oekraïne en dat Nederland daarmee onbewust en indirect de Russische aanval faciliteert? Zo ja, bent u bereid om hostingbedrijven strenger te controleren al dan niet via de politie? Zo nee, waarom niet?"

Minister Yesilgöz ziet een strengere controle niet zitten. "Zoals eerder is aangegeven zijn hostingbedrijven niet wettelijk verplicht om hun klanten te controleren. Het controleren van hostingbedrijven is bovendien geen taak van de politie. Bij het tegengaan van misbruik van Nederlandse netwerken blijft het belangrijk dat de samenwerking wordt gezocht tussen de hostingsector en de politie."