Microsoft breidt bescherming tegen "reply-all stormen" in Exchange verder uit

Microsoft heeft Exchange Online van aanvullende features voorzien die "reply-all stormen" moeten voorkomen. Dergelijke "stormen" doen zich voor wanneer mensen via de reply all-knop reageren op een bericht dat naar een groot aantal e-mailadressen is verstuurd waarbij er geen gebruik is gemaakt van de BCC-optie of de mailinglist verkeerd is geconfigureerd.

Twee jaar geleden introduceerde Microsoft een optie in Exchange Online om dergelijke e-mailstormen te detecteren. Wanneer er binnen een uur tien keer een reply-all werd gedaan op een bericht met meer dan vijfduizend ontvangers blokkeerde Exchange alle daarop volgende antwoorden voor een periode van vier uur. Vorig jaar kwam Microsoft met verdere opties om deze feature te configureren.

Nu zijn er nieuwe updates uitgerold. Het gaat onder andere om een rapportageoverzicht dat inzicht geeft in het aantal reply-all stormen en geblokkeerde berichten. Verder is het nu mogelijk om de feature via het Exchange admin center te configureren, naast het gebruik van Remote PowerShell. Daarnaast is er een "mail flow system alert policy" waarbij systeembeheerders worden gewaarschuwd wanneer er een reply-all storm is gedetecteerd en er minstens één reply-all is geblokkeerd.