Van Huffelen bezorgd dat kinderen op social media niet klant maar product zijn

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering maakt zich grote zorgen dat kinderen op sommige sociale media niet de klant maar het product zijn, waaraan door advertenties geld wordt verdiend. Ook vindt ze het oneerlijk om advertentieprofielen van kinderen bij te houden om die zo gerichte advertenties te kunnen tonen. Dat laat de staatssecretaris weten op Kamervragen van de ChristenUnie.

De partij had om opheldering gevraagd naar aanleiding van berichtgeving van de Consumentenbond dat social media ongeschikt is voor kinderen en hun privacyrechten door dergelijke platformen worden geschonden. "Het is zorgelijk signalen te ontvangen dat socialemediaplatforms zich niet zouden houden aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt voor het verwerken van persoonsgegevens. In de AVG wordt aan kinderen specifieke bescherming toegekend", aldus Van Huffelen. Ze voegt toe dat het aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is om in het geval van AVG-overtredingen hier een onderzoek naar in te stellen.

ChristenUnie-Kamerlid Ceder vroeg de staatssecretaris ook wat ze ervan vindt dat Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en YouTube kinderen reclame tonen op basis van hun persoonlijke kenmerken. "Het kabinet wil kinderen extra beschermen tegen niet-passende online reclame en kindermarketing en kinderen het recht geven om niet gevolgd te worden en geen dataprofielen te krijgen", antwoordt Van Huffelen.

Onlangs werd binnen Europa de Digital Services Act (DSA) aangenomen die gepersonaliseerde advertenties voor kinderen verbiedt. De staatssecretaris laat daarover weten dat het kabinet wel zorgen heeft over de mogelijke implicaties hiervan voor de gegevensbescherming. "Het kabinet wil voorkomen dat online platformen de verplichting om de leeftijd te verifiëren aangrijpen om aanvullende persoonlijke gegevens van hun gebruikers te verzamelen. Dat is zowel onwenselijk als technisch en juridisch onnodig."