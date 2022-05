Ik moet mijn ID plus filmpje sturen om mijn account te verwijderen. Is dit net zo raar als het klinkt?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Een jaar geleden meldde ik me aan bij een game site. Nu wil ik mijn account verwijderen. De helpdesk zegt dat ik dan via een externe partij een foto van mijn ID en een filmpje van mezelf moet aanleveren ter bevestiging van mijn nationaliteit. Dit omdat ze alleen accounts verwijderen in landen waar dat wettelijk verplicht is. Is dit net zo raar als het klinkt?

Antwoord: In Europa is dit heel erg raar, ja. Onder de AVG kwalificeert een account bij een online dienst als een verwerking van persoonsgegevens. Je accountnaam, mogelijk meer personalia, loginggegevens of betalingsinformatie en dergelijke zijn immers allemaal gegevens over jou, ook als ze niet je echte naam hebben.

De AVG geeft je het recht zo'n account te laten verwijderen wanneer de dienstverlening afgelopen is. (Enkele administratieve gegevens mogen ze bewaren, bijvoorbeeld vanuit een fiscale bewaarplicht, maar dat is NIET hetzelfde als het account bevriezen. Het account moet weg, die fiscale gegevens bewaar je maar lekker ergens anders.)

Natuurlijk moet de dienstverlener bij zo'n verzoek om verwijderen vaststellen dat hij met de juiste persoon te maken heeft. Maar je mag daarvoor niet eisen dat iemand diens paspoort laat zien, of via een externe dienst zo'n bewijs van overheidsidentiteit levert. Dat is immers niet nodig: wie in het account kan inloggen, is de persoon om wie het gaat en dus de persoon die een verwijderverzoek mag doen. Klaar.

Helaas zijn er vele dienstverleners die baat hebben bij "al X miljoen mensen spelen bij ons" in de reclame, en daarom verzonnen argumenten er met de haren bij slepen om dit niet te hoeven doen. Dit is een mooi voorbeeld. Er is - ook los van de AVG - geen legitieme reden om een account te laten bestaan als de houder het op wil heffen.

"Wij willen uw paspoort zien want als u Braziliaan bent dan doen wij dit niet" komt bij mij niet door de giecheltoets. Er zijn genoeg manieren om eenvoudig vast te stellen uit welke regio iemand komt. Een GeoIP database bijvoorbeeld, of gewoon het vragen (en dat alleen op verzoek laten wijzigen, hoe vaak emigreren mensen immers) is al een stuk veiliger en goed genoeg.

