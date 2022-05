DUO meldde vorig jaar meer datalekken bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft vorig jaar meer datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld dan het jaar daarvoor. Het aantal datalekken dat het ministerie van Onderwijs bij de toezichthouder rapporteerde nam juist af. Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie over 2021.

DUO kreeg vorig jaar met 82 datalekken te maken tegenover 91 in 2020. In 25 gevallen werd het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld, terwijl dat een jaar eerder nog zestien keer gebeurde. Volgens het ministerie ligt de toename van het aantal meldingen bij de AP aan de verscherpte beoordeling die vorig jaar is doorgevoerd, waardoor meer datalekken meldingswaardig werden geacht.

"Op inhoud is er geen significante verschuiving in de soorten of oorzaken van datalekken. Het gaat voornamelijk om post van individuele klanten die om diverse redenen bij een verkeerde ontvanger terecht komt. De post bevat naast een burger servicenummer in veel gevallen ook financiële gegevens, waardoor het risico voor de burger hoog wordt geacht en melding bij de AP passend is", zo staat in het jaarverslag.

Bij het ministerie van Onderwijs deden zich vorig jaar elf datalekken voor, tegenover achttien een jaar eerder. Van deze datalekken werden er twee bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. In 2020 ging het nog om zeven datalekmeldingen bij de toezichthouder. "De communicatie naar medewerkers en management in 2021 over bewust omgaan met informatie en beveiliging heeft hieraan bijgedragen", zo verklaart het ministerie de daling. Wel stelt het departement dat de datalekken een trigger blijven om na te gaan of en hoe processen moeten worden aangepast.