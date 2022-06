Ministerie komt later dit jaar met cybersecurity strategie voor vitale sector

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt later dit jaar met een "Cybersecurity Strategie" die moet helpen om vitale sectoren in Nederland digitaal veiliger te maken. "Toenemende digitalisering maakt vitale sectoren, waaronder de watersector, kwetsbaar voor cyberincidenten. Daarnaast is door de veranderende geopolitieke verhoudingen zoals door de oorlog in Oekraïne, de digitale dreiging toegenomen", aldus minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Hij wijst naar het coalitieakkoord waarin staat dat Nederland de vitale sectoren beter moet beschermen door centraal gecoördineerde structurele samenwerking tussen onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC), overheden, bedrijven en wetenschappers. Zo werkt het ministerie van I&W inmiddels samen met het NCSC, DTC en Rijkswaterstaat om de kennis van cybersecurity in Operationele Techniek (OT) beter te borgen.

Verder merkt Harbers op dat hij systeemverantwoordelijk is voor de cybersecurity van een aanzienlijk deel van de vitale sectoren in Nederland. Momenteel werkt het ministerie van I&W aan een Cybersecurity Strategie voor de periode 2022-2026 die de vitale sectoren waar het ministerie een verantwoordelijkheid heeft digitaal veiliger te maken. "Daarmee zijn we in staat op een betere wijze de kansen van digitalisering te verzilveren en tegelijkertijd onze veiligheid te beschermen", aldus Harbers in een brief aan de Tweede Kamer. De minister komt later dit jaar met meer informatie over de strategie.