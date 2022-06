OM wil met strafeis van twee jaar cel signaal afgeven aan internetoplichters

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 23-jarige man uit Groningen die wordt verdacht van grootschalige oplichting via internet een gevangenisstraf van twee jaar geëist. Volgens de officier van justitie is het belangrijk om een "duidelijk signaal" aan internetoplichters af te geven die lastig tot stoppen zijn te brengen.

De man zou jarenlang personen op Marktplaats hebben opgelicht en maakte hierbij gebruik van de rekeningen van katvangers. Op een laptop van de man die in beslag werd genomen trof politie ruim 31.000 Marktplaats-accounts met inloggegevens aan. Ook werden bestanden aangetroffen voor het opzetten van phishingsites en plegen van Tikkiefraude.

De officier van justitie stelt dat internetcriminaliteit een plaag is en hand over hand toeneemt, wat mede zichtbaar is door de toegenomen fraude in het betalingsverkeer. "Duidelijk is dat online fraude een steeds groter probleem wordt", aldus de officier, die opmerkt dat het lastig is om veelal jonge mannen die een beroep lijken te maken van het online oplichten van anderen tot stoppen te brengen.

"Het interesseert ze niet dat mensen hun zuurverdiende geld kwijtraken of dat hun handelen schade toebrengt aan het vertrouwen in het online handelsverkeer. Ook al omdat de pakkans voor deze praktijken gering lijkt. Om die reden moet er een duidelijk signaal worden afgegeven aan verdachten die wel tegen de lamp lopen: op dergelijke feiten staan aanzienlijke gevangenisstraffen."