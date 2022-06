Firefox stript parameters in url's om tracking van gebruikers te voorkomen

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox uitgebracht die trackingparameters in url's kan strippen om het online volgen van gebruikers te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Facebook click ID dat Facebook aan url's op het platform toevoegt en het mogelijk maakt om clicks naar externe sites te tracken. Parametertracking wordt niet alleen door Facebook toegepast, maar is overal op internet aanwezig, van nieuwsbrieven tot zoekmachines.

Het gaat dan om url's als https://example.com?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=sale, https://example.com?fbclid=<61-char-long-unique-identifier> en https://google.com/search?q=my+search&gs_lcp=<128-char-long-unique-identifier>. Een jaar geleden kreeg Mozilla het verzoek om dergelijke trackingparameters in url's door Firefox te laten strippen. Met de lancering van Firefox 102 is dat nu het geval. Het gebeurt echter alleen in de 'strict mode' van de Enhanced Tracking Protection (ETP). Via ETP blokkeert Firefox allerlei trackers. Het is echter mogelijk om de privacyfeature strenger in te stellen, waardoor nu ook trackingparameters worden gestript.

Mozilla meldde eerder nog dat de "Query Parameter Stripping" feature ook in de Private Browsing-mode van Firefox zou komen, maar dat is niet het geval. Verder zijn er met de nieuwste Firefox-versie 21 kwetsbaarheden in de browser verholpen. Updaten naar Firefox 102 kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.