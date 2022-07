Kabinet claimt dat privacy bij rekeningrijden vanaf 2030 is gewaarborgd

Bij de invoering van rekeningrijden in 2030 is de privacy van automobilisten gewaarborgd, zo claimt het kabinet. Gisteren werden de plannen bekendgemaakt om autobezitters niet meer voor autobezit, maar voor autogebruik te laten betalen. Automobilisten betalen in het nieuwe systeem voor het daadwerkelijk gebruik van de weg en niet langer een vast bedrag voor het bezit van een auto.

"Voor het heffen van de belasting hoeft alleen te worden geregistreerd hoeveel kilometers een auto jaarlijks rijdt. Waar en wanneer deze kilometers zijn gereden, maakt voor de belastingheffing niet uit. Dit biedt betere waarborgen voor privacy, omdat de overheid niet hoeft te weten waar en wanneer deze kilometers zijn gereden. Automobilisten betalen daardoor ook belasting over kilometers die ze in het buitenland rijden", zo laat staatssecretaris Van Rij van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Hij voegt toe dat een differentiatie naar tijd en plaats in het kilometertarief niet nodig is. "Hiervoor zou een ander en complexer systeem nodig zijn met minder goede waarborgen voor de privacy van de automobilist." Ook het ministerie van Financiën laat weten dat voor het heffen van de belasting alleen hoeft te worden geregistreerd hoeveel kilometers een auto jaarlijks rijdt. "De overheid hoeft niet te weten waar en wanneer deze kilometers zijn gereden en dit waarborgt de privacy."

Kilometerregistratie

De staatssecretaris stelt dat de registratie van het aantal gereden kilometers een cruciaal onderdeel van het plan is. Sinds 1 januari 2014 ligt de centrale registratie van tellerstanden van auto’s als wettelijke taak bij de RDW. Om de motorrijtuigenbelasting te baseren op gereden kilometers is een, voor het doel van belastingheffing, betrouwbare registratie van het aantal gereden kilometers essentieel.

De huidige tellerstandregistratie volgens Van Rij onvoldoende waarborgen. Onder andere omdat voor nieuwe auto’s in de eerste paar jaar geen of weinig (verplichte) registratiemomenten bepaald zijn. Daarnaast neemt het frauderisico toe wanneer de huidige tellerstandregistratie wordt gebruikt voor het heffen van belasting", merkt de staatssecretaris verder op. Er zal dan ook worden onderzocht welke aanpassingen aan de huidige tellerstandregistratie mogelijk en nodig zijn.

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verplichte periodieke opname van de kilometerstand, het gebruik maken van data van autofabrikanten of het inbouwen van boordapparatuur om de tellerstand beveiligd op te slaan of te registreren. "De verschillende opties die in beeld komen, worden getoetst op betrouwbaarheid en fraudegevoeligheid, uitvoerbaarheid, privacy bestendigheid, gebruiksvriendelijkheid en kosteneffectiviteit", laat de staatssecretaris verder weten.

Het te kiezen registratiesysteem moet uiterlijk in 2030 operationeel kunnen zijn. Van Rij sluit zijn brief aan de Tweede Kamer af door te stellen dat het kabinet heeft gekozen voor het meest eenvoudige systeem met de beste waarborgen voor de privacy van de automobilist.