"Toezichthouder gaat Meta verbieden om gebruikersdata naar VS te sturen" - update

Totdat ze Whatsapp uit de lucht halen en dan piepen de mensen wel anders. Ik hou mezelf beroepsmatig bezig met privacy bescherming maar soms slaan we wel heel erg door. Ik moet vaak ingrijpen bij organisaties als het om gegevens verwerkingen gaat en tegelijkertijd vaststellen dat onze eigen overheid het zelf niet zo nauw neemt met de privacy van de burgers laat staan dat de meerderheid van de burgers daar zelf ook steeds minder om geeft. Ik hoorde laatst een gesprek tussen 2 IT'ers die vol bewondering spraken over hoe goed de kenteken registratie op een bepaalde plek werkte waarbij het bedrag automatisch van de rekening werd afgeschreven zonder dat je een bonnetje of een abonnement hoefde te hebben. Dat dit erg gemakkelijk is lijkt me duidelijk maar ze zouden zich toch moeten afvragen wat er met al die gegevens gedaan wordt en waar deze worden opgeslagen. Gemak dient de mens maar of dat goed is voor de privacy is maar de vraag.



Privacy bescherming is een groot spanningsveld geworden waarin de overheid en de EU met meerdere gezichten inzit. Als het om het eigen belang van de overheid of de EU gaat, om bepaalde doelen te halen, dan hebben ze maling aan welke wet dan ook, maar zodra de grote techbedrijven in beeld komen moet de wet tot de letter worden nageleefd.

Aan de andere kant willen ze wel weer van de techbedrijven allerlei gegevens over ons gedrag en gebruik hebben om voor eigen gewin aan te wenden. Dat is best lastig werken soms, zeker als juristen elkaar ook nog eens de tent uit vechten.

Ik zet liever gegevens bij Google en Microsoft (let wel als betalende klant! want als niet betalende klant ben jij het product) neer dan dat ik mijn eigen overheid ermee vertrouw. De techbedrijven zijn tenminste transparant wat ze met de gegevens doen en waar ze deze op slaan terwijl de eigen overheid zich in stilzwijgen hult en niet ingaat op verzoeken om openheid want dan is het ineens privacy wat de klok slaat.