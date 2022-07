VS looft 10 miljoen dollar uit voor tips over individuen achter Lazarus-groep

De Amerikaanse autoriteiten hebben een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor tips over de individuen achter de Lazarus-groep, die door de VS verantwoordelijk wordt gehouden voor de verspreiding van de WannaCry-ransomware, de hack van Sony Pictures Entertainment in 2014 en de diefstal van 81 miljoen dollar van een bank in Bangladesh in 2016. Volgens de VS opereert de groep vanuit Noord-Korea of wordt door het Noord-Koreaanse regime gesteund.

Naast de Lazarus-groep zoeken de Amerikaanse autoriteiten ook informatie over andere vermeende Noord-Koreaanse cybergroeperingen met namen als Kimsuky, Bluenoroff en Andariel. De groepen zouden achter tal van aanvallen zitten, waaronder meerdere aanvallen op banken in Bangladesh, India, Mexico, Pakistan, Filipijnen, Zuid-Korea, Taiwan, Turkije, Chili en Vietnam. Ook waren cryptobeurzen het doelwit waar miljoenen dollars aan cryptovaluta werden gestolen.

De Andariel-groep zou zich hebben bezig hebben gehouden met het stelen van creditcardgegevens om die vervolgens aan cybercriminelen door te verkopen. De groep wordt ook beschuldigd van het aanvallen van online poker- en goksites om geld te stelen. Daarnaast zou Anadariel betrokken zijn geweest bij aanvallen tegen de Zuid-Koreaanse overheid en leger om vertrouwelijke informatie buit te maken.

In 2019 werden er al sancties aan de groepen en individuen achter de groepen opgelegd. Een jaar later kwam de VS met beloningen tot 5 miljoen dollar voor informatie over illegale Noord-Koreaanse cyberoperaties of personen die in opdracht van de Noord-Koreaanse overheid de Amerikaanse Wet Computercriminaliteit (Computer Fraud and Abuse Act) overtreden of dit faciliteren. Via Twitter meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat er nu een beloning van 10 miljoen dollar is voor tips over de eerdergenoemde groepen.