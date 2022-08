EFF bezorgd over samenwerking techbedrijven en overheid bij verwijderen content

Techbedrijven en online platforms moeten bij het verwijderen van content niet samenwerken met overheidsinstanties, aangezien dit een serieuze bedreiging voor mensenrechten vormt, zoals het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting, zo vindt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Die waarschuwt dat de Europese Digital Services Act (DSA) dit een actueel probleem maakt.

Wanneer platforms en websites samenwerken met overheidsinstanties zal dit ervoor zorgen dat ze eerder geneigd zijn de kant van de overheid te kiezen. Dit geeft overheidsinstanties invloed om contentmoderatiesystemen voor hun eigen politieke doelen te gebruiken, zoals het controleren van de publieke dialoog, het onderdrukken van kritiek, de mond snoeren van politieke tegenstanders of het tegenwerken van maatschappelijke bewegingen, aldus de EFF.

Wanneer deze systemen beschikbaar zijn, is het volgens de EFF eenvoudig voor overheden, en dan met name opsporingsdiensten, om platformen door middel van deze systemen onder druk te zetten om meningen te modereren die ze anders zelf niet hadden gemodereerd. De invloed van overheden op online content is gezien de Europese DSA nog nijpender, stelt de EFF verder.

De DSA verplicht namelijk nieuwe regels voor online platforms waardoor overheidsinstanties als betrouwbare "flaggers" worden aangewezen. Deze "flaggers" kunnen vervolgens content aanmerken om te verwijderen. Hierdoor zouden platforms zich afhankelijk van deze overheidsinstanties maken en opent het de deur voor overheidsinstanties om te ver te gaan, merkt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging op. Overheidsinstanties zouden ook de expertise missen om content op verschillende platformen effectief te kunnen aanmerken.

"Iedereen moet op internet content kunnen delen zonder te worden gecensureerd door de autoriteiten omdat hun mening tegenover die van de machthebbers staat", zo stelt de EFF, die vindt dat gebruikers moeten worden geïnformeerd over verwijderingsverzoeken voor hun content en welke afspraken techbedrijven met overheidsinstanties over de moderatie van content hebben gemaakt. Onlangs diende de EFF een klacht in bij Meta over het verwijderen van muziekvideo's op verzoek van de Britse politie.