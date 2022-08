Autoriteit Persoonsgegevens verzet Dag van de FG naar voorjaar 2023

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft door capaciteitsproblemen besloten om de Dag van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) naar het voorjaar van 2023 uit te stellen. Oorspronkelijk zou de dag op 12 oktober in het Beatrixtheater in Utrecht plaatsvinden. Met de dag wil de AP functionarissen voor de gegevensbescherming praktische handvatten geven voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en hen inhoudelijk inspireren.

Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo zijn overheidsinstanties en publieke organisaties altijd verplicht om een FG aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken.

Daarnaast is het verplicht een FG aan te stellen voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen of hun activiteiten in kaart brengen. Ook bij het op grote schaal verwerken van bijzondere persoonsgegevens is het verplicht om een FG te benoemen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is de functionaris gegevensbescherming essentieel voor de bescherming van de persoonsgegevens die een organisatie verwerkt.

In 2019 besloot de privacytoezichthouder voor het eerst een "Dag van de FG" te organiseren. De AP wil naar eigen zeggen dat de bescherming van persoonsgegevens als vanzelfsprekende waarde in onze maatschappij wordt gezien. "FG’s spelen hierbij een belangrijke rol; zij vormen een netwerk van ‘privacyhoeders in het veld’ en weten als geen ander wat er binnen organisaties speelt." Door capaciteitsproblemen is de tweede Dag van de FG uitgesteld naar het voorjaar van 2023. Een exacte datum is nog niet bekend.