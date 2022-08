Overheid vraagt burgers input over wallet-app voor Europese digitale identiteit

Het kabinet wil dat er volgend jaar een open source wallet-app beschikbaar komt voor de Europese digitale identiteit waarmee Nederlanders zich kunnen identificeren, zo berichtte Security.NL vorige week. De overheid vraagt burgers nu om hun input over deze applicatie.

De Europese Commissie ontvouwde afgelopen juni plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers kunnen aantonen wie ze zijn en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren, zodat gebruikers daarmee op het platform kunnen inloggen.

De Nederlandse overheid zet zich in voor de ontwikkeling van een open source wallet-app. "Op weg naar een werkende open source wallet werk ik open en samen. Daarbij hoort ook in de praktijk beproeven en onderzoeken of wat we maken echt werkt. Zo toetsen we bijvoorbeeld de ontwerpkeuzes die voor ons liggen. Dit doen we door een inclusief ontwerpproces maar ook met onderzoeken, praktijkbeproevingen en hackathons", zo liet staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering eerder weten.

Ze roept wetenschap, bedrijfsleven, overheden, belangenbehartigers en burgers op om in gesprek te gaan over de wallet-app, waarvan in 2023 een eerste werkende versie beschikbaar moet komen. Wie input over de wallet-app wil leveren kan zich via deze website aanmelden. Eerder kwam ook al de Europese Commissie met een onlineplatform om feedback te verzamelen voor de ontwikkeling van een digitale ID-wallet.

Volgens de Commissie heeft een digitale identiteit verschillende voordelen en zou burgers meer controle over hun data moeten geven en minder afhankelijk maken van grote techbedrijven. Eerder dit jaar stelde Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen, dat een digitaal identiteitsbewijs te ver gaat.