Politie houdt verdachten aan voor stelen van 500.000 euro via AnyDesk

De politie heeft in juli drie mannen aangehouden die door middel van het programma AnyDesk minimaal 500.000 euro van slachtoffers zouden hebben gestolen, zo is vandaag bekendgemaakt. AnyDesk is een remote desktopapplicatie waarmee computers op afstand kunnen worden overgenomen. De verdachten belden slachtoffers en deden zich voor als bankmedewerker. Vervolgens wisten ze slachtoffers zover te krijgen om AnyDesk te installeren.

Via AnyDesk en informatie die slachtoffers verstrekten kon er toegang tot de online bankomgeving worden verkregen en werd er geld overgemaakt naar de rekeningen van katvangers. Volgens de politie is er vermoedelijk sprake van een "professionele organisatie", gebaseerd op de verschillende katvangers die werden ingezet en het gebruik van een woning die alleen als uitvalsbasis fungeerde. De politie verwacht dat er nog meer slachtoffers zijn en dat het schadebedrag veel groter is.