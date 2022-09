Minister: journalisten niet uitgesloten van onderzoek door de AIVD

Journalisten in Nederland zijn niet uitgesloten van onderzoek door de AIVD, zo laat minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken weten op Kamervragen over een journalist die al 35 jaar door de inlichtingendienst zou worden gevolgd. NRC berichtte onlangs over de zaak van onderzoeksjournalist Stella Braam, die haar dossier bij de AIVD opvroeg en zo naar eigen zeggen ontdekte dat de inlichtingendienst haar al meer dan drie decennia in de gaten houdt.

De berichtgeving was aanleiding voor BIJ1 en de SP om minister Bruins Slot om opheldering te vragen. Volgens de minister is persvrijheid, net als persveiligheid, essentieel voor de Nederlandse democratische rechtsorde. "Ook bronnen van journalisten dienen vrij en veilig te zijn, en hun identiteit beschermd te worden. Juist de laatste jaren staat ook in Nederland de vrijheid en veiligheid van de pers onder druk", stelt Bruins Slot.

Ze voegt toe dat het beschermen van journalistieke bronnen van groot belang is voor een goed functionerende democratische rechtsorde. "Journalisten zijn echter niet uitgesloten van onderzoek door de AIVD, er kan immers een zwaarwegende reden zijn dit onderzoek te doen." Voordat de AIVD een journalist kan onderzoeken vindt er een verzwaarde proportionaliteitstoets plaats en moet de rechtbank toestemming verlenen, aldus de minister.

Wat betreft de zaak Braam zegt Bruins Slot dat ze niet op individuele zaken kan ingaan. "Daarnaast zou een inhoudelijk antwoord inzicht geven in de werkwijze van de dienst", laat ze aanvullend weten. Wel merkt de minister op dat de AIVD uiterst terughoudend is bij het onderzoeken van journalisten en in gevallen wanneer er tot een onderzoek wordt overgegaan dit zo kort mogelijk doet.