Aanvaller eist 1 miljoen dollar losgeld voor data van miljoenen Optus-klanten

"Criminelen die pseudoniemen en anonimiseringstechnologieën gebruiken kunnen ons niet zien, maar ik kan je vertellen dat wij hen wel zien", zegt Justine Gough van de Australische politie."



Blah blah. Als dat waar was, liep het darkweb niet als een trein. Massa's sites draaien op volle toeren daar. Al jaren en jaren. Blaffers, drugs. Alles is te krijgen daar. Als het zo gemakkelijk was om die lui daar te pakken, was dat er allemaal niet.



Dus, weer van die angst-propaganda. Journalisten, maak je niet al te druk. Zolang je een up-to-date TOR browser blijft gebruiken, is er weinig aan de hand.