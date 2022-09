Onduidelijk of aan criminelen uitgegeven paspoort foto onwetende burgers bevat

Het is op dit moment onduidelijk of corrupte ambtenaren die op bestelling paspoorten aan criminelen verstrekten hiervoor foto's van onwetende burgers of van katvangers gebruikten, zo laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering weten. Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude heeft hier het afgelopen half jaar geen meldingen over ontvangen. Dat laat de staatssecretaris weten op vragen van de VVD.

In juli maakte Van Huffelen bekend dat de systemen voor het uitgeven van paspoorten "structurele fouten" bevatten. De corrupte ambtenaren in kwestie maken gebruik van hun kennis van en toegang tot het aanvraag- en uitgifteproces van identiteitsdocumenten dat bij gemeenten wordt gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om het invoeren van valse identiteitsgegevens en het gebruiken van pasfoto’s van andere mensen die een gelijkenis hebben met degene die het paspoort gebruikt.

De VVD wilde van de staatssecretaris weten of de Nederlanders van wie de foto’s zijn gebruikt hierover zijn geïnformeerd. "Het Openbaar Ministerie geeft aan dat het niet op voorhand duidelijk is of er sprake is van katvangers of van burgers die onwetend zijn ten aanzien van het feit dat hun identiteit is misbruikt. Veelal vormt dit niet de primaire focus van het strafrechtelijk onderzoek dat zich eerder richt op de corrupte ambtenaar of de (criminele) ontvanger van het paspoort", reageert Van Huffelen.

Ze voegt toe dat mensen die vermoeden dat iemand anders gebruik maakt van een identiteitsbewijs op hun naam daarvoor kunnen aankloppen bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude terecht voor advies en hulp. "Er zijn het afgelopen half jaar geen meldingen gemaakt die wijzen op gebruik van identiteitsbewijzen door criminelen waar het hier over gaat."