Tienduizenden burgers nog niet ingelicht over registratie op zwarte lijst fiscus

Tienduizenden burgers zijn nog niet ingelicht over het feit dat ze in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden vermeld, een zwarte lijst van de Belastingdienst. Nu de fiscus ook deze mensen gaat waarschuwen komt het aantal geïnformeerde personen waarschijnlijk hoger te liggen dan het aantal van 270.000 dat in eerste instantie naar buiten werd gebracht. Dat laat staatssecretaris Van Rijk van Financiën weten.

Eerder dit jaar besloot de Autoriteit Persoonsgegevens de fiscus vanwege de FSV een boete van 3,7 miljoen euro op te leggen. Via deze zwarte lijst werden allerlei signalen van vermeende of bewezen fraude van zowel binnen als buiten de Belastingdienst bijgehouden. De privacytoezichthouder deed onderzoek naar de FSV en ontdekte tal van overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanwege de vele misstanden werd besloten de FSV stil te leggen.

Begin dit jaar nam de Tweede Kamer verschillende moties aan waarin de regering wordt verzocht om mensen die in de FSV stonden over hun registratie te informeren, wat de reden van hun registratie was en aan wie de gegevens uit de FSV zijn verstrekt. Inmiddels zijn 220.000 mensen hiervan op de hoogte gebracht. Mensen voor wie een uitzonderingsgrond van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer opsporingsbelangen zwaarder wegen, zijn nog niet ingelicht.

Van Rij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat nu voor deze groepen personen ook wordt gekeken om ze te informeren over de registratie op de zwarte lijst van de fiscus. Het gaat om vele tienduizenden burgers. Een deel daarvan wordt dit najaar ingelicht, maximaal twintigduizend personen zullen dit volgend jaar horen. "Eerder is aangegeven dat circa 270.000 natuurlijke personen worden geïnformeerd. Nu ook mensen worden geïnformeerd die in eerste instantie niet zijn geïnformeerd omdat er een uitzonderingsgrond van toepassing was, komt het totaal aantal mensen dat wordt geïnformeerd naar verwachting hoger te liggen", aldus de staatssecretaris.