Tweede Kamer akkoord met Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), die verplicht dat de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch gaat. Volgens stichting Privacy First maakt de wet de privacyvriendelijke uitwisseling van medische gegevens mogelijk. De Wegiz is een kaderwet. Dit betekent dat er aanvullende regels komen waarin staat welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden.

Deze regels worden in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) opgenomen en gaan bijvoorbeeld over recepten die de huisarts digitaal naar de apotheek verstuurt. Daarnaast wordt bepaald via welke standaarden de gegevensuitwisseling moet plaatsvinden en het verplicht gebruik van gecertificeerde software. De Wegiz is dan ook vooral bedoeld om verschillende systemen naast elkaar te laten functioneren. Zo wordt er geen specifiek systeem of infrastructuur verplicht.

"Op grond van dit wetsvoorstel kan dus geen verplichting tot het uitwisselen van gegevens worden opgelegd aan zorgverleners. De verplichting in dit wetsvoorstel ziet alleen op de vraag hoe de uitwisseling van gegevens (op grond van andere wetgeving) plaats moet vinden, namelijk op elektronische wijze", aldus de Eerste Kamer. Die moet nu over het wetsvoorstel stemmen, nadat gisteren de Tweede Kamer akkoord ging.

"Conform de wens van Privacy First heeft Tweede Kamer vanmiddag een langverwachte wet aangenomen die privacyvriendelijke uitwisseling van medische gegevens mogelijk maakt", aldus de privacystichting op Twitter . Die stelt dat met de Wegiz er balans en perspectief ontstaat. "Juist omdat deze inzet op een complementair gebruik van zowel centrale als decentrale oplossingen. Waar centrale oplossingen een uitkomst kunnen bieden bij het breed beschikbaar stellen van een set noodgegevens, zijn decentrale oplossingen juist veel geschikter voor het onderling uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners, zoals bij een doorverwijzing of een planbaar zorgtraject."

Bij de Wegiz wordt volgens Privacy First een duidelijk onderscheid gemaakt tussen uitwisseling via een (centraal) systeem en uitwisseling binnen de behandelrelatie op basis van veronderstelde toestemming. "Door dit uitgangspunt biedt de WEGIZ vooralsnog de beste kans om zorgcommunicatie goed te organiseren, zonder dat hierbij het medisch beroepsgeheim en de vertrouwensband tussen arts en patiënt doorbroken hoeven te worden." Wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel zal stemmen is nog niet bekend.