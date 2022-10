Voormalig Chief Security Officer Uber veroordeeld voor verzwijgen datalek

De voormalige Chief Security Officer (CSO) van Uber is in de Verenigde Staten veroordeeld voor het verzwijgen van een datalek waarbij de gegevens van 57 miljoen klanten en bestuurders werden gestolen. Welke straf de CSO precies zal krijgen wordt op een later moment bekendgemaakt, zo laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten.

In november 2016 ontdekte Uber dat aanvallers toegang tot chauffeur- en klantgegevens hadden gekregen die in een S3-bucket bij Amazon Web Services waren opgeslagen. Dit was mogelijk doordat de aanvallers via gestolen inloggegevens toegang kregen tot de Uber-broncode op GitHub. Daar vonden ze inloggegevens voor Amazon Web Services waarmee ze de data uit de S3-bucket konden downloaden.

Het ging om onversleutelde bestanden met de e-mailadressen, namen en telefoonnummers van 57 miljoen klanten en 600.000 chauffeurs. De aanvallers stuurden Uber vervolgens een e-mail waarin ze om geld vroegen voor het vernietigen van de data. Uber betaalde de aanvallers 100.000 dollar om de data te verwijderen. Op het moment dat de CSO het datalek ontdekte werd Uber wegens een ander datalek uit 2014 door de FTC onderzocht. Bij het datalek van 2014 kregen aanvallers op een soortgelijke manier toegang tot de gegevens van zo'n 50.000 klanten.

Volgens de procureur-generaal verzweeg de CSO het nieuwe datalek voor de Amerikaanse toezichthouder en gaf hij instructies aan zijn team om het datalek geheim te houden. Ook zou hij besloten hebben om het geld dat de aanvallers vroegen via het bugbountyprogramma van Uber af te handelen. Via dit programma betaalde Uber onderzoekers voor het melden van kwetsbaarheden.

De CSO zou de aanvallers ook hebben verzocht een non-disclosure agreement (NDA) te tekenen dat er geen data was verkregen of opgeslagen. Iets wat niet het geval was en waarvan de CSO op de hoogte was, aldus de aanklacht. In april 2017 vroeg Uber aan de FTC om geen aanklacht wegens het datalek uit 2014 in te dienen, omdat het bedrijf sindsdien allerlei maatregelen had genomen om de beveiligen te verbeteren. Er werd niets over het datalek uit 2016 gezegd, dat op nagenoeg dezelfde wijze als het datalek uit 2014 was ontstaan.

In september 2017 kreeg Uber een nieuwe directeur en de CSO was gevraagd hem over het datalek uit 2016 te informeren. De CSO vroeg zijn team om een samenvatting op te stellen, maar besloot die vervolgens aan te passen om de werkelijke omvang van het datalek voor de nieuwe directeur te verbergen, zo laat de aanklacht weten. Ook gaf hij valse verklaringen aan de nieuwe directeur over het betalen van de aanvallers.

In november 2017 kwam de nieuwe directeur met een verklaring waarin hij het datalek uit 2016 openbaar maakte. Tevens werd de FTC ingelicht. De directeur stelde dat hij recentelijk de werkelijke omvang van het incident te weten was gekomen. Daarnaast besloot hij de CSO te ontslaan. Die werd vervolgens beschuldigd van obstructie van de rechtsgang en het opzettelijk verbergen van een misdrijf.

Op beide punten is hij nu door een jury schuldig bevonden. Voor de obstructie-aanklacht kan hij een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar krijgen. Op het opzettelijk verbergen van een misdrijf staat een maximale celstraf van drie jaar. Eerder werden de twee aanvallers verantwoordelijk voor het datalek al schuldig bevonden. Ook zij hebben hun strafmaat nog niet te horen gekregen.