Avast en AVG beschouwen Firefox als ransomware en laten browser crashen

Mozilla heeft een update voor Firefox uitgebracht nadat Avast en AVG de browser als ransomware beschouwden en lieten crashen. Duizenden Firefox-gebruikers dachten echter dat het probleem bij de browser lag, zo laat Mozillas Gabriele Svelto weten. Twee dagen geleden zag Mozilla opeens een piek in het aantal crashes bij gebruikers. Verder onderzoek wees uit dat de antivirussoftware dacht dat een onderdeel van Firefox ransomware was.

Mozilla kwam daarop met een oplossing en heeft die via Firefox 105.0.3 onder gebruikers uitgerold. De browserontwikkelaar heeft echter felle kritiek op Avast en AVG. "Avast denkt dat de Mercurial executable die we met Mozillas tooling voor Windows meeleveren ransomware is. In het geval je zou willen weten hoe slecht Avast is", stelt Svelto.

Hij krijgt bijval van Ben Hearsum, staff engineer bij Mozilla. "Avast is één van de antivirusleveranciers die ook graag met Firefox-updates speelt. Op een gegeven moment herschreven ze update requests op zo'n manier, dat gebruikers geen updates meer kregen." Ook Thunderbird waarschuwt gebruikers voor de invloed die antivirussoftware van Avast, AVG en McAfee op updates kan hebben.

Svelto adviseert Firefox-gebruikers om Avast te verwijderen en van Windows Defender gebruik te maken, dat standaard in Windows zit ingebouwd en volgens hem voldoende bescherming biedt en minder snel voor problemen zal zorgen. De nieuwste Firefox-update is beschikbaar via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.