Amerikanen wegens sim-swapping en cryptodiefstal veroordeeld tot 2 jaar cel

Twee Amerikaanse mannen van 22 en 24 jaar zijn in de Verenigde Staten wegen sim-swapping en cryptodiefstal veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Volgens de openbaar aanklager wisten de mannen door middel van sim-swapping toegang tot accounts van slachtoffers te krijgen en in een aantal gevallen ook cryptovaluta te stelen.

Bij sim-swapping weten criminelen het telefoonnummer van een slachtoffer over te zetten op een simkaart waarover zij beschikken. De oorspronkelijke simkaart heeft daardoor geen toegang meer tot het netwerk, waardoor slachtoffers niet meer kunnen bellen, berichten versturen of mobiel internetten. Via het overgenomen telefoonnummer kunnen vervolgens accounts van het slachtoffer worden overgenomen, bijvoorbeeld door het opvragen van 2FA-codes en het uitvoeren van wachtwoordresets.

De twee mannen zouden zeker tien slachtoffers hebben gemaakt, van wie ze 330.000 dollar aan cryptovaluta wisten te stelen. Ook werden meerdere socialmedia-accounts overgenomen, zo laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten.