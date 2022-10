Drie miljoen Amerikaanse patiënten gewaarschuwd voor datalek door trackingpixels

Een Amerikaanse zorgverlener met 27 ziekenhuizen en honderden zorglocaties heeft drie miljoen patiënten gewaarschuwd voor een datalek veroorzaakt door trackingpixels op de eigen websites en applicaties. Advocate Aurora Health behoort tot de twaalf grootste not-for-profit zorgverleners in de Verenigde Staten.

Om het gebruik van de eigen websites en applicaties te meten maakt Advocate Aurora Health gebruik van verschillende trackingpixels. Deze pixels zijn op meerdere patiëntportalen actief, alsmede binnen verschillende applicaties. Nu blijkt dat de trackingpixels informatie van patiënten naar de betreffende leveranciers hebben doorgestuurd. Dit raakt met name patiënten die op hun Facebook- of Google-account waren ingelogd en hun identiteit of browsegegevens met de techbedrijven hebben gedeeld, aldus een waarschuwing van de zorgverlener.

Maar ook voor niet ingelogde patiënten kan er vertrouwelijke informatie zijn gelekt. Het gaat onder andere om ip-adres, datum, tijd en locatie van geplande afspraken, informatie over de afspraak of behandeling, naam, medisch dossiernummer en informatie of de patiënt is verzekerd. De zorgverlener heeft de trackingpixels op de patiëntenwebsites en -applicaties verwijderd of uitgeschakeld en zegt dat het gaat kijken hoe het beschermde gezondheidsgegevens van patiënten in de toekomst beter kan beschermen.

Onlangs waarschuwde de Amerikaanse zorgverlener Novant Health, die meerdere ziekenhuizen en medische centra beheert, 1,3 miljoen patiënten voor een datalek door een verkeerd ingestelde Meta-pixel, waardoor privégegevens in handen van het techbedrijf zijn gekomen.