Europol pleit voor vroege aanwezigheid van politie in het metaverse

De politie moet ook in het metaverse aanwezig zijn en surveilleren, zo vindt Europol. Aangezien opsporingsdiensten en politie vaak achterlopen met het anticiperen op nieuwe technologische ontwikkelingen en de manier waarop criminelen hier misbruik van maken, moet er zo snel mogelijk met de voorbereidingen op de komst van het metaverse worden gestart. Dat stelt Europol in een nieuw document.

Het metaverse wordt weleens de volgende versie van het internet genoemd. Volgens Europol zal misdaad ook binnen het metaverse plaatsvinden, maar zal de aard van deze nieuwe omgeving het lastiger voor politie maken om haar werkzaamheden uit te voeren. Het is daarom belangrijk hierop voorbereid te zijn. Niet alleen opsporingsdiensten lopen vaak achter de nieuwste ontwikkelingen aan, ook wetgeving is hier niet op voorbereid, aldus de Europese opsporingsdienst.

"Huidige wetgeving schiet al tekort voor de hedendaagse cybercrime en online interacties. Met nieuwe ervaringen en mogelijkheden in het metaverse zal wetgeving nog ontoereikender zijn", zo laat het rapport weten. "Het zal daarom belangrijk zijn om het bewustzijn over deze problemen en de tools die opsporingsdiensten nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken in deze nieuwe virtuele werelden bij onze beleidsmakers te vergroten."

Europol roept opsporingsdiensten ook op om de ontwikkelingen van het metaverse in de gaten te houden en nu al ervaring op te doen met het surveilleren in vroege versies van het metaverse. Op deze manier blijven politieorganisaties op de hoogte van het onderwerp en kunnen ze ontwikkelingen nauwkeuriger beoordelen en op opkomende dreigingen reageren.

Verder stelt Europol dat het belangrijk is dat opsporingsdiensten "in gesprek blijven" met de bedrijven die de metaverse-platforms ontwikkelen, om zo voor een veilige plek te zorgen en wetgeving hierop aan te passen. "Het is belangrijk dat politie anticipeert op veranderingen in de werkelijkheid waar ze voor bescherming moeten zorgen", aldus Europol-directeur Catherine De Bolle.