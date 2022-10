WhatsApp door grote storing wereldwijd offline voor gebruikers

Meta's chatdienst WhatsApp is door een grote storing wereldwijd offline voor gebruikers. Berichten kunnen geen berichten versturen of ontvangen. Op websites als Downdetector en Allestoringen hebben al tienduizenden mensen melding van de storing gemaakt. De eerste meldingen werden rond 8.45 gedaan.

"We weten dat sommimge mensen op het moment problemen hebben met het versturen van berichten en we zijn bezig om WhatsApp voor iedereen weer zo snel mogelijk werkend te krijgen", aldus Meta-woordvoerder Joshua Breckman in een reactie tegenover The Verge. Eind vorig jaar ging WhatsApp, samen met Facebook en Instagram, ook al wereldwijd offline. Die storing duurde bijna zes uur. Volgens onderzoek zouden 12,5 miljoen Nederlanders van WhatsApp gebruikmaken (pdf).

Update

De storing lijkt inmiddels voorbij te zijn. Wat de oorzaak van het probleem was is nog niet door WhatsApp bekendgemaakt.